Zuverlässigkeit und Genauigkeit von gewöhnlichen mechanischen Uhren können durch ein Magnetfeld von 50 ~ 100 Gauss beeinflusst werden. Viele Wissenschaftler sind jedoch während der Arbeit viel höheren Magnetfeldern ausgesetzt. Rolex’s Lösung ist Rollx Milgauss, gegründet 1956, die erste Uhr dieser Art von Uhren. Daher ist der Name der Uhr eintausend Franzosen.

billiger rolex milgauss Uhrenverwendet Austerstahl für das Stahlgehäuse. Insbesondere Oystersteel gehört zu der von der Marke entwickelten 904L-Stahlfamilie und wird am häufigsten in der High-Tech-, Luft- und Raumfahrt- und chemischen Industrie verwendet, wo die Korrosionsbeständigkeit am wichtigsten ist. Oyster-Stahl ist extrem widerstandsfähig und bietet ein außergewöhnliches Finish, auch wenn es einmal poliert wurde, um Schönheit in rauen Umgebungen zu erhalten.

Milgauss GV verfügt über ein schwarzes Zifferblatt mit orangefarbenen Zeitmarkierungen, die bei 3, 6, 9 Uhr ausgestrahlt werden, wobei weiße Stundenmarkierungen verstreut sind.

Das grüne Saphirglas (Lime Twist) bringt das Licht zurück und sorgt für optimale Lesbarkeit. Noch ein Rolex.

billiger rolex UhrenArmbänder und Spangen-Designs, Entwicklung, Produktion und die strengen Tests, denen sie ausgesetzt sind, erfordern fortschrittliche Spitzentechnologie. Wie alle Komponenten der Uhr garantiert auch die ästhetische Kontrolle durch das menschliche Auge perfekte Schönheit. Oyster Armband ist eine perfekte Alchemie von Form und Funktion. Dieses robuste und bequeme Metallarmband, das erstmals in den späten 1930er Jahren eingeführt wurde, ist ein weitestgehend flaches 3-teiliges Armband, das universellste Armband der Oyster-Kollektion.

Milgauss ist mit einem Kaliber 3131 ausgestattet, einem selbstaufziehenden mechanischen Uhrwerk, das vollständig von Rolex entwickelt und hergestellt wird. Es beinhaltet modernste Technologie, die von der Marke patentiert wurde und eine hervorragende Beständigkeit gegen Magnetfelder garantiert. Wie alle Rolex Perpetual Movements ist der 3131 ein zertifizierter Schweizer Chronometer und wurde für Präzisionswachen bestimmt, die den COSC-Test (Swiss Official Chronometer Test Institute) bestanden haben. Seine Architektur, wie alle Uhrwerke der Oyster Watch, macht sie vertrauenswürdig.

Die erste Innovation im Herzen der magnetischen Interferenz von Milgauss ist der Schild im Oyster-Fall. Es ist aus ferromagnetischer Legierung von Rolex ausgewählt, es umschließt Bewegung und schützt. Diese magnetische Abschirmung ist mit einem Magnetflussdichtesymbol (“B” in Großbuchstaben mit Pfeilen) gekennzeichnet, aber nur Rolex-zertifizierte Uhrmacher beobachten dies.