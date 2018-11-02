ضخمة مشتركة العرض والطلب على العقارات للبيع في دبي

إن حماسنا للرضا المطلق لاحتياجات عملائنا هو السبب الرئيسي وراء نمو شبكة “أقاريبداي” باستمرار لأكثر من ثلاثين عاماً. لقد أثبتت خطتنا بالفعل نجاحها في 72 دولة دولية في دول ذات ظروف اقتصادية وثقافية وتجارية مختلفة.

في أسواق العقارات في دبي والشركة ، الأكثر تنافسية في العالم ، من الواضح أن نادي “القاريداي” هو اللاعب الأول. حتى في الإمارات العربية المتحدة ، حيث دخلت AQARIDUBAI في عام 1995 ، سرعان ما أصبحت أكبر وأنجح شبكة عقارية ، كونها المؤسسة الوحيدة التي تعمل في الإمارات العربية المتحدة.

في عام 2005 ، دخلت AQARIDUBAI سوق دبي لإظهار نجاح سياساتها. وفقاً لدراسة مستقلة للسوق ، تعتبر “أقاريبي” العلامة التجارية الأكثر شهرة مع أكبر حصة في السوق وأكبر عدد من العملاء الراضين في دبي.

إن الوعي القوي بالعلامة التجارية AQARIDUBAI بين العملاء ، وهو العرض والطلب المشترك الضخم من العقارات المعروضة للبيع في دبي ، ونظام تعليمي فريد ومكانتنا الرائدة في السوق يجذب العملاء الأكثر إنتاجية وذوي خبرة لشبكة AQARIDUBAI. يعتبر وكلاء شركة “أقاريبي” الأكثر إنتاجية على مستوى العالم ، لأنهم بفضل سياسات “أقاريدبي” يمكنهم ببساطة تلبية احتياجات عملائهم بشكل أفضل من أي شخص آخر.

وبما أن عملائنا هم الفائزين ، فإن عملاءنا ومالكي وكالات “آقاريبي” هم من الوكلاء. مع AQARIDUBAI ، فإن أي شخص يرغب في الازدهار ، ويكون مستقلا ويجد الارتياح في عمله سوف يجد الفرصة للاستفادة من مزايا الاستراتيجية والقوة التي تم اختبارها بالوقت. يملك أصحاب وكالات “القاريدبي” ووكلائهم فرصة كبيرة للنجاح والنمو المهني والشخصي. يمنحهم برنامج “AQARIDUBAI” الحافز والطاقة والمعرفة اللازمة ، حتى يتمكنوا من تقديم أفضل ما لديهم من أجل إرضاء عملائهم ليصبحوا الكيانات العقارية الأفضل والأكثر إنتاجية في المنطقة.

نيابةً عن فريق “أقاريبي” بأكمله ، أتمنى أن تجد أكثر عقارات مطلوبة للبيع في الشارقة على موقعنا الإلكتروني وإلهامًا لإحساس جديد بالاتجاه في حياتك المهنية. أيضا ، أشكركم على ثقتكم في AQARIDUBAI

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة @ www.aqaridubai.com