billiger rolex oyster-perpetual-36 Uhren

Die Schönheit derbilliger rolex oyster-perpetual-36 UhrenModell unterscheidet sie als ein Symbol des universellen und klassischen Stils. Es verkörpert die zeitlose Form und Funktion, die fest in der bahnbrechenden Herkunft von Rolex verwurzelt ist. Ursprüngliche Einfachheit.

billiger rolex Uhrenverwendet Austerstahl für das Stahlgehäuse. Insbesondere Oystersteel gehört zu der von der Marke entwickelten 904L-Stahlfamilie und wird am häufigsten in der High-Tech-, Luft- und Raumfahrt- und chemischen Industrie verwendet, wo die Korrosionsbeständigkeit am wichtigsten ist. Oyster-Stahl ist extrem widerstandsfähig und bietet ein außergewöhnliches Finish, auch wenn es einmal poliert wurde, um Schönheit in rauen Umgebungen zu erhalten.

Dieses Zifferblatt ist ein charakteristisches Gesicht der Rollenuhr, die die wichtigste Rolle ihrer Identität und Lesbarkeit spielt. 18 Karat goldene Zeitmarkierungen verhindern Verschmutzungen, alle Rolex Zifferblätter werden komplett und zuverlässig von Hand entworfen und gefertigt.

Oyster Armband ist eine perfekte Alchemie von Form und Funktion, Ästhetik und Technologie. Dieses robuste und bequeme Metallarmband, das erstmals in den späten 1930er Jahren eingeführt wurde, ist ein weitestgehend flaches 3-teiliges Armband, das universellste Armband der Oyster-Kollektion. Für das Oyster Perpetual Modell ist das Oyster Armband mit Oysterclasp ausgestattet.

Dieses Modell verfügt über ein Kaliber 3130, ein selbstaufziehendes mechanisches Uhrwerk, das vollständig von Rolex entwickelt und hergestellt wurde. Wie bei allen Rolex Perpetual Movements ist der 3130 ein zertifizierter Schweizer Chronometer und ist für Präzisionswachen bestimmt, die den COSC-Test (Swiss Official Chronometer Test Institute) bestanden haben. Es verfügt über eine Parasyme-Spirale, die eine größere Toleranz gegenüber Stößen und Temperaturschwankungen bietet. Seine Architektur, wie alle Uhrwerke der Oyster Watch, macht sie vertrauenswürdig.

more link